Кенни Эткинсон: «Мы все еще голодны»
Главный тренер «Кливленда» считает, что нельзя почивать на лаврах.
«Я думаю, что мы все еще голодны до побед, потому что знаем, что в плей-офф нас ждет новый уровень. Пока мы еще не на вершине горы, нельзя включать автопилот. Нужно продолжать улучшать свою игру, сохранять сосредоточенность», – сказал Эткинсон.
После сегодняшней победы над «Милуоки» (112:100) «Кливленд» продлил действующую серию побед до 14.
«Кэвс» занимают 1-е место в Восточной конференции с результатом 54-10.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети НБА
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