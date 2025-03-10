Кенни Эткинсон: «Мы все еще голодны»

Главный тренер «Кливленда» считает, что нельзя почивать на лаврах.

«Я думаю, что мы все еще голодны до побед, потому что знаем, что в плей-офф нас ждет новый уровень. Пока мы еще не на вершине горы, нельзя включать автопилот. Нужно продолжать улучшать свою игру, сохранять сосредоточенность», – сказал Эткинсон .

После сегодняшней победы над «Милуоки » (112:100) «Кливленд » продлил действующую серию побед до 14.

«Кэвс» занимают 1-е место в Восточной конференции с результатом 54-10.