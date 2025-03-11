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Кирк Голдсберри: «Никс» явно устают в концовках матчей»

Журналист The Ringer написал о проблемах «Нью-Йорка».

«В атаке показатели «Никс» резко ухудшились, особенно внутри дуги. До дедлайна «Никс» занимали третье место по эффективности двухочковых бросков, но с тех пор опустились на 21-е место, во многом из-за того, что Карл-Энтони Таунс стал менее активным и эффективным вблизи корзины. 

Усталость также является серьезной проблемой для этой команды, что отражается в их чистом рейтинге по четвертям в этом сезоне: 

– Первая четверть: -0,1 

– Вторая четверть: +11,1 

– Третья четверть: +7,6 

– Четвертая четверть: -3,5 

Вполне справедливо задаться вопросом, не выдыхается ли команда, в составе которой три игрока из топ-6 лидеров лиги по среднему времени на площадке за матч, по мере приближения к финальной стадии сезона. Еще хуже то, что Джейлен Брансон, который тащит на себе наибольшую нагрузку в атаке, выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки.

С учетом потери Брансона, снижения эффективности атаки и заключительной стадии сезона у «Никс» остается все меньше времени, чтобы исправить ситуацию. Пока еще не все потеряно, но ситуация становится все более напряженной», – написал Голдсберри.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Ringer
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
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