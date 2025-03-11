Кирк Голдсберри: «Никс» явно устают в концовках матчей»

Журналист The Ringer написал о проблемах «Нью-Йорка».

«В атаке показатели «Никс» резко ухудшились, особенно внутри дуги. До дедлайна «Никс» занимали третье место по эффективности двухочковых бросков, но с тех пор опустились на 21-е место, во многом из-за того, что Карл-Энтони Таунс стал менее активным и эффективным вблизи корзины.

Усталость также является серьезной проблемой для этой команды, что отражается в их чистом рейтинге по четвертям в этом сезоне:

– Первая четверть: -0,1

– Вторая четверть: +11,1

– Третья четверть: +7,6

– Четвертая четверть: -3,5

Вполне справедливо задаться вопросом, не выдыхается ли команда, в составе которой три игрока из топ-6 лидеров лиги по среднему времени на площадке за матч, по мере приближения к финальной стадии сезона. Еще хуже то, что Джейлен Брансон , который тащит на себе наибольшую нагрузку в атаке, выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки.

С учетом потери Брансона, снижения эффективности атаки и заключительной стадии сезона у «Никс» остается все меньше времени, чтобы исправить ситуацию. Пока еще не все потеряно, но ситуация становится все более напряженной», – написал Голдсберри.