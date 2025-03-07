«Никс» оптимистично настроены по поводу травмы голеностопа Джейлена Брансона

«Нью-Йорк» рассчитывает на восстановление Джейлена Брансона к плей-офф.

Звездный разыгрывающий подвернул ногу после падения в концовке матча с «Лейкерс ».

Клуб оптимистично настроен по поводу состояния его голеностопа и рассчитывает, что все ограничится умеренным растяжением.

Это позволит защитнику полностью восстановиться до начала плей-офф.