«Никс» оптимистично настроены по поводу травмы голеностопа Джейлена Брансона
«Нью-Йорк» рассчитывает на восстановление Джейлена Брансона к плей-офф.
Звездный разыгрывающий подвернул ногу после падения в концовке матча с «Лейкерс».
Клуб оптимистично настроен по поводу состояния его голеностопа и рассчитывает, что все ограничится умеренным растяжением.
Это позволит защитнику полностью восстановиться до начала плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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