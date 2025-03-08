Джейлен Брансон пропустит минимум две недели
Брансон заработал растяжение правого голеностопа.
Лидер «Нью-Йорка» получил травму за полторы минуты до конца овертайма матча с «Лейкерс» и не смог продолжить встречу. К тому моменту Брансон провел на площадке 41 минуту.
Врачи диагностировали защитнику растяжение правого голеностопа, восстановление займет минимум 2 недели.
В текущем сезоне Джейлен принял участие в 60 играх, проводя на площадке в среднем 35 минут и набирая 26,1 очка, 7,4 передачи и 3 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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