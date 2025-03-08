Джейлен Брансон пропустит минимум две недели

Брансон заработал растяжение правого голеностопа.

Лидер «Нью-Йорка » получил травму за полторы минуты до конца овертайма матча с «Лейкерс» и не смог продолжить встречу. К тому моменту Брансон провел на площадке 41 минуту.

Врачи диагностировали защитнику растяжение правого голеностопа, восстановление займет минимум 2 недели.

В текущем сезоне Джейлен принял участие в 60 играх, проводя на площадке в среднем 35 минут и набирая 26,1 очка, 7,4 передачи и 3 подбора.