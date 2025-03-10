Патрик Беверли о «Филадельфии»: «Процесс» окончательно провалился»
Патрик Беверли пессимистично смотрит на перспективы «Сиксерс».
«Процесс» провалился. С ним покончено. Не думаю, что покончено с Эмбиидом. Эмбиид не связан с «процессом» напрямую. Это происходило от менеджмента, тренеров и организации. Но теперь фанаты резонно задают вопрос о том, сколько все это может длиться. 10 лет? Сколько можно ждать?
«Верить процессу» больше нельзя», – заключил баскетболист.
«Филадельфия» идет за пределами зоны плей-ин с результатом 22-41. Центровой Джоэл Эмбиид завершил сезон, его перспективы находятся под вопросом в связи с состоянием колена.
В последний раз «Сиксерс» доходили до финала конференции в сезоне-2000/01.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
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