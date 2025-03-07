«Мэджик» введут Дуайта Ховарда в Зал славы клуба

Центровой Дуайт Ховард станет членом Зала славы «Орландо».

Об этом «Мэджик» объявили в соцсетях во время первой четверти домашнего матча с «Чикаго». Церемония пройдет 24 марта.

За свои 8 сезонов в «Мэджик» Дуайт Ховард трижды подряд выигрывал награду «Лучший игрок защитного плана НБА» и пять раз подряд включался в первую сборную всех звезд НБА.

«Это происходит почти в каждом клубе, особенно в тех, где великие игроки уходят на условиях, с которыми фанаты не могут смириться. Верю, что время лечит эти раны, и в конечном итоге, после того как время проходит, появляется признательность за вклад, который игроки внесли во время пребывания в клубе.

Мне кажется, что поклонники «Мэджик» понимают, что Дуайт был лидером команды, которая представляла одну из двух лучших эпох в истории. Это факт, что он был в команде – некоторые скажут, что был вожаком команды, – которая дошла до финала НБА, что случалось только дважды в истории «Мэджик». Мы должны быть благодарны за это, и хотя фанаты воспринимают его уход с неприятным послевкусием, они оглядываются назад с теплотой, когда вспоминают, как он здесь играл, и признают его величие», – цитирует The Athletic управляющего «Орландо» Алекса Мартинса.