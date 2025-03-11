Эрик Споэльстра: «Мы должны преодолеть проблемы»
Главный тренер «Хит» призвал свою команду не сдаваться.
«Хит» идут с показателями 29-35. Сегодня они уступили «Шарлотт», в третий раз за март упустив преимущество в 17 и больше очков.
«Нам просто нужно разобраться с этим. Мы должны держаться вместе и использовать эту ситуацию как возможность для всей команды преодолеть то, что сейчас происходит. И мы разберемся.
Вы можете сдаться или продолжать бороться, бороться и бороться. И именно это наша команда и собирается делать», – сказал Споэльстра.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Sun Sentinel
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