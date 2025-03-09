Эрик Споэльстра: «Нам нужно победить свои страхи, и все будет замечательно»

Эрик Споэльстра считает, что проблемы «Хит» в психологии.

«Майами » уступил «Чикаго » – 109:114.

«Не хочу принижать их способности проходить к кольцу, но мы обычно отлично с подобным справляемся. Главное для нас – полностью включиться в работу. Мы мажем броски, теряем ритм, принимаем неверные решения. Нам нужно как-то изменить ситуацию, пока что нам не хватает на это решимости.

Мы должны справиться с этим все вместе. Победить свои страхи, встретить их лицом к лицу, хоть это и не слишком приятно. И после этого все будет замечательно», – заключил главный тренер «Хит».