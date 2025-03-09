Эрик Споэльстра: «Нам нужно победить свои страхи, и все будет замечательно»
Эрик Споэльстра считает, что проблемы «Хит» в психологии.
«Майами» уступил «Чикаго» – 109:114.
«Не хочу принижать их способности проходить к кольцу, но мы обычно отлично с подобным справляемся. Главное для нас – полностью включиться в работу. Мы мажем броски, теряем ритм, принимаем неверные решения. Нам нужно как-то изменить ситуацию, пока что нам не хватает на это решимости.
Мы должны справиться с этим все вместе. Победить свои страхи, встретить их лицом к лицу, хоть это и не слишком приятно. И после этого все будет замечательно», – заключил главный тренер «Хит».
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