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Эрик Споэльстра после поражения от «Чикаго»: «Я должен работать лучше»

Главный тренер «Майми» взял на себя проигрыш во встрече с «Буллз».

«Мне кажется, у меня плохо получилось распределить минуты между игроками. Во время матча мне казалось, что нам требуется заряд скорости и энергии, благодаря чему мы смогли повести в счете. Поэтому я попытался продолжать в том же духе. 

Наши основные игроки не будут искать в этом оправдания, но я считаю, что в четвертой четверти мы подсели физически. Если бы я смог дать им немного больше отдыха во время игры, нам бы хватило энергии, чтобы довести дело до победы. Но это моя вина, я должен работать лучше», – сказал Споэльстра.

«Хит» вели в счете на протяжении всей игры, перед началом четвертой четверти разница составляла 11 очков. Только за 2 минуты до конца основного времени «Чикаго» вышел вперед. Матч закончился победой «Буллз» – 114:109.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница репортера Зака Вайнбергера в соцсети X
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