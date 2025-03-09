Эрик Споэльстра после поражения от «Чикаго»: «Я должен работать лучше»

Главный тренер «Майми» взял на себя проигрыш во встрече с «Буллз».

«Мне кажется, у меня плохо получилось распределить минуты между игроками. Во время матча мне казалось, что нам требуется заряд скорости и энергии, благодаря чему мы смогли повести в счете. Поэтому я попытался продолжать в том же духе.

Наши основные игроки не будут искать в этом оправдания, но я считаю, что в четвертой четверти мы подсели физически. Если бы я смог дать им немного больше отдыха во время игры, нам бы хватило энергии, чтобы довести дело до победы. Но это моя вина, я должен работать лучше», – сказал Споэльстра .

«Хит» вели в счете на протяжении всей игры, перед началом четвертой четверти разница составляла 11 очков. Только за 2 минуты до конца основного времени «Чикаго » вышел вперед. Матч закончился победой «Буллз» – 114:109.