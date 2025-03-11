Уго Гонсалес угодил в скандал – изобразил слепого во время матча с «Мурсией»
Форвард мадридского «Реала» Уго Гонсалес позволил себе некрасивый жест.
Во время игры с «Мурсией» (80:75) в рамках чемпионата Испании 18-летний игрок изобразил слепого с тростью, намекая на работу арбитров.
При этом «Реал» совершил на 22 штрафных больше.
После матча «Мурсия» подала протест на судейство, а главный тренер Сито Алонсо сказал, что «невозможно конкурировать с «Реалом» в таких условиях».
Гонсалес провел 18 матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 4,9 очка, 2,4 подбора и 0,9 передачи. Он претендует на выбор под лотерейным пиком на драфте-2025.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Mundo Deportivo
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