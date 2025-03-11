Уго Гонсалес угодил в скандал – изобразил слепого во время матча с «Мурсией»

Форвард мадридского «Реала» Уго Гонсалес позволил себе некрасивый жест.

Во время игры с «Мурсией» (80:75) в рамках чемпионата Испании 18-летний игрок изобразил слепого с тростью, намекая на работу арбитров.

При этом «Реал » совершил на 22 штрафных больше.

После матча «Мурсия » подала протест на судейство, а главный тренер Сито Алонсо сказал, что «невозможно конкурировать с «Реалом» в таких условиях».

Гонсалес провел 18 матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 4,9 очка, 2,4 подбора и 0,9 передачи. Он претендует на выбор под лотерейным пиком на драфте-2025.