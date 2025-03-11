Фото
1

Уго Гонсалес угодил в скандал – изобразил слепого во время матча с «Мурсией»

Форвард мадридского «Реала» Уго Гонсалес позволил себе некрасивый жест.

Во время игры с «Мурсией» (80:75) в рамках чемпионата Испании 18-летний игрок изобразил слепого с тростью, намекая на работу арбитров.

При этом «Реал» совершил на 22 штрафных больше.

После матча «Мурсия» подала протест на судейство, а главный тренер Сито Алонсо сказал, что «невозможно конкурировать с «Реалом» в таких условиях».

Гонсалес провел 18 матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 4,9 очка, 2,4 подбора и 0,9 передачи. Он претендует на выбор под лотерейным пиком на драфте-2025.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Mundo Deportivo
Уго Гонсалес
logoчемпионат Испании
logoМурсия
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
АСВ. «Реал» обыграл «Мурсию», «Барселона» уступила «Тенерифе» и другие результаты
9 марта, 20:35
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Могу перехитрить большинство центровых. Возможно, кроме Йокича»
1сегодня, 07:37
Дэвид Олдридж: «Выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки»
3сегодня, 07:29
Джимми Батлер оформил первый трипл-дабл за «Голден Стэйт» и подшутил над Бадди Хилдом после игры
10сегодня, 07:20Видео
Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»
3сегодня, 07:16
НБА. «Оклахома» уступила «Денверу», «Бруклин» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
260сегодня, 06:30
Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»
34сегодня, 06:18
Данк Джейлена Брауна через Уокера Кесслера стал лучшим моментом дня в НБА
сегодня, 06:14Видео
«Хит» вновь упустил 17-очковое преимущество
5сегодня, 05:43Видео
35 очков Майлза Бриджеса принесли «Шарлотт» победу во встрече с «Майами»
1сегодня, 05:39Видео
Кевин Дюрэнт получил техническое замечание за попытку подножки
2сегодня, 05:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Споэльстра: «Мы должны преодолеть проблемы»
3 минуты назад
Ченнинг Фрай о «Нью-Йорке»: «Они в сговоре с врачами, что ли?»
9 минут назад
Джейлен Уильямс не доиграл матч с «Денвером»
242 минуты назад
Стивен Эй Смит назвал Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума лучшим дуэтом в НБА
150 минут назад
Клэй Томпсон: «Мы все еще стремимся достичь больших целей»
54 минуты назад
Дариус Майлз: «Тратил по 300 долларов в день до третьего сезона в лиге»
2сегодня, 08:10
Джей Джей Редик после проигрыша «Бруклину»: «Я не знаю, что мы делали»
1сегодня, 07:48
Марио Чалмерс: «Джордана боялись. С Леброном все по-другому»
5сегодня, 06:45
Никола Йокич отказался пропускать встречу с «Оклахомой»
10сегодня, 06:27
Кристапс Порзингис: «Восстанавливаюсь после неизвестного вируса»
2сегодня, 06:05