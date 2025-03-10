Яннис Адетокумбо: «Иногда нужно делать передачу кольцу»
Адетокумбо считает, что не нужно постоянно двигать мяч.
«Иногда пасовать мяч друг другу – это здорово. Иногда нужно делать передачу кольцу. Мы просто слишком много думали. Нужно было продолжать делать то, что мы делали.
Играй с радостью, свободно, с отличным настроем, и хорошие вещи произойдут», – заключил Адетокумбо.
В сегодняшнем матче против «Кливленда» греческий форвард «Бакс» набрал 30 очков (13 из 24 с игры, 4 из 8 с линии), 9 подборов и 3 передачи при 4 потерях.
«Милуоки» потерпел поражение – 100:112.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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