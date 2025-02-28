Гилберт Аренас: «Кливленд» не готов. Только Яннис Адетокумбо может нанести удар «Селтикс» на Востоке»
Гилберт Аренас порассуждал о плей-офф в Восточной конференции.
«Кливленд» не представляет реальной угрозы для «Бостона». Они еще не готовы соревноваться с ними. Яннис Адетокумбо остается единственным, кто может нанести удар «Селтикс» на Востоке.
Он играет в старомодном стиле, встает на штрафную линию, делает лэй-апы. Если «Бостон» будет попадать 10 из 51 трехочкового, это станет для них критическим. Он единственный, кто сможет в полной мере использовать эти матчи, в которых у «Селтикс» не пойдут броски.
В серии у «Бостона» будет 3 плохих с точки зрения бросков матча, 2 отличных и 2 средних. В такой ситуации «Бакс» имеют шанс на сенсацию», – заключил Аренас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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