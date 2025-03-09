Хавьер Паскуаль: «Имели шансы решить все в свою пользу раньше, чем на самой последней секунде»
«Зенит» сравнялся с идущим на 1-м месте в таблице ЦСКА по балансу побед и поражений (30-5). Клуб лидирует в сезоне по победам на выезде (15 в 17 матчах).
«1-я четверть однозначно осталась за «Локо», мы не были готовы к игре, которую они нам предложили. Начиная со 2-й четверти, на протяжении 23-24 минут мы полностью контролировали ход матча. Но в заключительной четверти, когда мы вели 12 очков, позволили сопернику взять подбор на нашем щите, два раза не забили легкие броски из-под щита – и позволили сопернику вернуться в игру.
При своих болельщиках «Локо» способен вытаскивать очень сложные матчи. В свою очередь, у нас Карасев и Уайт не смогли доиграть до конца из-за повреждений, так что я рад победе. Но при этом мы все равно имели шансы решить все в свою пользу раньше, чем на самой последней секунде», – рассказал главный тренер «Зенита».
Исход матча (92:89) определился после дальнего попадания защитника Георгия Жбанова за 5 секунд до конца встречи.
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