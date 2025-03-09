Трехочковый Георгия Жбанова с передачи Алексея Шведа принес «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань»

Георгий Жбанов набрал решающие очки в матче с «Локо».

Трехочковый защитника «Зенита » за 5 секунд до конца игры с передачи Алексея Шведа вывел клуб из Санкт-Петербурга вперед и позволил одержать победу над сложным соперником (92:89).

Успех в матче сравнял счет в сезонной серии команд – 2-2.

Жбанов закончил матч с 11 очками, 6 подборами, 3 передачами и 2 перехватами при 4 из 7 с игры и 2 из 2 трехочковых.