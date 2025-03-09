«Лейкерс» реализовали только 33,3% бросков через Эла Хорфорда

Эл Хорфорд стал лучшим защитником прошедшего игрового дня.

Центровой «Бостона » отзащищался против 23 «изоляций», это 2-й показатель в истории ведения продвинутой аналитической статистики. Хорфорд позволил набрать всего 0,39 очка в среднем в этих владениях.

Всего «Лейкерс » совершили 24 попытки через ветерана «Селтикс», реализовав 8 из них (33,3% с игры, на 13,7% ниже ожидаемого для команды).

Кроме того, Хорфорд позволил соперникам попасть только 3 из 13 двухочковых бросков, что на 32,6% ниже их ожидаемой точности.

38-летний центровой проводит 18-й сезон в лиге.

«Бостон» победил со счетом 111:101.