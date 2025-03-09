«Лейкерс» реализовали только 33,3% бросков через Эла Хорфорда
Эл Хорфорд стал лучшим защитником прошедшего игрового дня.
Центровой «Бостона» отзащищался против 23 «изоляций», это 2-й показатель в истории ведения продвинутой аналитической статистики. Хорфорд позволил набрать всего 0,39 очка в среднем в этих владениях.
Всего «Лейкерс» совершили 24 попытки через ветерана «Селтикс», реализовав 8 из них (33,3% с игры, на 13,7% ниже ожидаемого для команды).
Кроме того, Хорфорд позволил соперникам попасть только 3 из 13 двухочковых бросков, что на 32,6% ниже их ожидаемой точности.
38-летний центровой проводит 18-й сезон в лиге.
«Бостон» победил со счетом 111:101.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Форсберга
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