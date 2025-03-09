Джо Маззулла об Эле Хорфорде: «В какой-то момент просто смотрел, как он играет»

Главный тренер «Бостона» рассказал о своих впечатлениях об игре центрового.

«Я думаю, это мотивирует Эла (когда соперник выцеливает его в защите). Пять владений подряд смотрел, как он отлично защищается. В какой-то момент я перестал раздавать указания и просто смотрел за ним. Подумал: «Блин, этот мужик будущий член Зала славы, а я смотрю, как он играет, еще и бесплатно». Хорфорд жаждет соревноваться, этим он вдохновляет нашу команду», – сказал Мазулла.

В матче против «Лейкерс» Эл Хорфорд провел 37 минут на площадке и набрал 14 очков (5 из 9 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 9 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.