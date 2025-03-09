Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Виллербан», «Монако» встретится с «Парижем»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Нантер» встречается с «Виллербаном », «Монако» сыграет с «Парижем ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Монако – 16-4, Шоле – 16-5, Париж – 15-5, Виллербан – 14-6, Бурк – 14-7, Ле-Ман – 12-9, Сен-Кантен – 11-10, Нанси – 10-11, Дижон – 9-12, Элан Шалон – 8-12, Нантер – 8-12, Страсбур – 8-13, Лимож – 8-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-14, Ле-Портель – 6-15, Стад Рошеле – 3-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.