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Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Бурк», «Дижон» сыграет с «Нантером» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Сен-Кантен» примет «Бурк», «Дижон» сыграет с «Нантером».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 15-3, Монако – 14-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 12-6,  Сен-Кантен – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 8-10, Нанси – 8-10, Страсбур – 7-11, Гравлин-Дюнкерк – 7-12, Нантер – 6-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoСтад Рошеле
logoСен-Кантен
logoЭлан Шалон
logoЛе-Ман
logoЛе-Портель
logoБурк
logoНантер
logoчемпионат Франции
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