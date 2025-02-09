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Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» примет «Монако», «Париж» дома сыграет с «Виллербаном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 15-3, Монако – 14-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 13-6,  Ле-Ман – 11-8, Сен-Кантен – 10-9, Нанси – 8-10, Элан Шалон – 8-11, Дижон – 8-11, Страсбур – 7-11, Гравлин-Дюнкерк – 7-12, Нантер – 7-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-14, Стад Рошеле – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
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