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Состоялась жеребьевка женского Евробаскета-2025

В Афинах прошла жеребьевка Евробаскета-2025 среди женщин.

Турнир пройдет во второй половине июня (18-29 июня) в четырех городах: в Афинах (Греция), Брно (Чехия), Гамбурге (Германия) и Болонье (Италии).

Во второй раунд выйдут по две лучших команды группы, дальше – классический плей-офф в Греции (плюс матчи за 5-8 места, где будут определяться участницы будущего Кубка Мира).

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт ФИБА
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