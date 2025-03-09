Колин Каухерд: «Никс» надо выменять Янниса»

Эксперт дал руководству «Нью-Йорка» пару ценных советов.

«Разрушать ничего не надо – химия в команде хорошая. Но им нужно сделать то же, что сделали «Лейкерс». Леброн и ЭйДи (Энтони Дэвис) были хороши. Они даже выиграли титул, но «Лейкерс» решили, что им нужно двигаться дальше. Это то, что нужно сделать и «Никс». Думаю, что им нужно выменять Янниса Адетокумбо .

Мое мнение такое: вам, вероятно, придется расстаться с Карлом-Энтони Таунсом, возможно, с О Джи Ануноби. Брансона не трогайте. Вам придется отдать Микэла Бриджеса или О Джи и пять пиков первого раунда.

Джейлен Брансон, я его обожаю. Не думаю, что он та самая звезда, даже если в какие-то вечера он ей и кажется. Но в конечном итоге он ближе, по моему мнению, к Джимми Батлеру, чем к Стефу Карри. Думаю, он ближе к Джимми Батлеру, чем к Луке Дончичу или Леброну Джеймсу. Он действительно хорош как «1А» или как вторая опция. Не думаю, что он так же хорош, как Энтони Дэвис, а я считаю Энтони Дэвиса лучшим вторым номером за все время. Так что я думаю, им нужно сделать обмен и заполучить Янниса», – заявил Каухерд.