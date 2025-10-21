Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» – «Рокетс»

NBC готовит мощную премьеру в первый сезон после возвращения трансляций НБА.

Легендарный Майкл Джордан согласился появиться в эфире – он будет делиться своими знаниями в серии «Insights to Excellence».

Дебютный выпуск новой программы с 6-кратным чемпионом лиги покажут в большом перерыве матча открытия чемпионата «Тандер» – «Рокетс».

Ранее журналист Крис Коллинсворт отмечал, что программа будет посвящена «деталям и рассуждениям от лучшего баскетболиста в истории. Никаких «кто лучший игрок в НБА».