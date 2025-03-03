«Дело не в Йокиче». Джо Маззулла описал подготовку к матчам против «Денвера»

«Селтикс» справились с «Наггетс», реализовав свой план на игру.

Матч чемпионов прошлого и позапрошлого сезонов в Бостоне завершился победой хозяев со счетом 110:103.

«Дело не в Йокиче . Нужно сосредоточиться на вещах, которые мы можем контролировать. Игроки «Денвера » на высочайшем в лиге уровне открываются под передачи в «краску». Можно ли лишить их этой возможности?

Способны ли мы отнять у них быстрые атаки после перехода от обороны, избавившись от потерь мяча и выигрывая подборы в нападении? Можно ли не давать им броски со штрафной линии?

Как максимизировать наше преимущество в те минуты, когда Йокича нет на паркете?», – описал свою подготовку к матчу главный тренер Джо Маззулла .

Йокичу не хватило 1 передачи до трипл-дабла в матче (20+14+9). Центровой стал единственным игроком стартовой пятерки «Денвера», закончившим встречу без отрицательного показателя плюс/минус (0).