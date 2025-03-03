Джейлен Браун о лэй-апе Эла Хорфорда в концовке: «Нужен был данк, но у него 5 детей, так что мы ему прощаем»

Эл Хорфорд стал одним из героев матча против «Денвера».

Ветеран уверенно отзащищался против Николы Йокича, а лэй-ап центрового при счете 104:99 закрепил преимущество «Бостона » в концовке матча, завершившегося победой (110:103).

«Это должен был быть данк, но у него 5 детей, так что мы ему это прощаем.

Когда он заводится, все сразу это понимают», – прокомментировал выступление партнера защитник Джейлен Браун .

«Он отрабатывает в каждом матче, но сегодня выглядел особенно превосходно. Он не просто сохранял мяч, давал нам дополнительные владения. Но нам удавалось находить его на площадке, так что он отличился на обеих ее сторонах», – заявил Деррик Уайт .

«Его не нужно настраивать на матч.

Можно смотреть на его статистику, но измерить его вклад в нашу игру невозможно. Он оказывает влияние массой способов, остается одним из лучших в лиге по опеке лучших в лиге игроков, независимо от их позиции», – заключил главный тренер Джо Маззулла .