Карри преодолел отметку в 25 000 набранных очков

В матче с «Детройтом» защитник «Уорриорс» набрал 25 тысяч очков за карьеру.

Лидер «Голден Стэйт » стал 26-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение. Ему потребовалось наименьшее число бросков для этого – 20006, меньше, чем Кевину Дюрэнту (20321).

Карри выбил 25 тысяч очков в середине третьей четверти. На его счету в игре с «Пистонс» (115:110) 32 очка, 8 из 22 с игры.

Теперь Карри осталось реализовать 7 трехочковых, чтобы стать первым игроком в истории с 4000 дальних попаданий.

Мяч, которым Карри установил личное достижение, забрал себе форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин , который реализовал важнейший бросок в матче с «Детройтом ».