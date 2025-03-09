Карри преодолел отметку в 25 000 набранных очков
В матче с «Детройтом» защитник «Уорриорс» набрал 25 тысяч очков за карьеру.
Лидер «Голден Стэйт» стал 26-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение. Ему потребовалось наименьшее число бросков для этого – 20006, меньше, чем Кевину Дюрэнту (20321).
Карри выбил 25 тысяч очков в середине третьей четверти. На его счету в игре с «Пистонс» (115:110) 32 очка, 8 из 22 с игры.
Теперь Карри осталось реализовать 7 трехочковых, чтобы стать первым игроком в истории с 4000 дальних попаданий.
Мяч, которым Карри установил личное достижение, забрал себе форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, который реализовал важнейший бросок в матче с «Детройтом».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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