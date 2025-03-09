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Пи Джей Такер подпишет 10-дневный контракт с «Нью-Йорком»

Такер определился с командой, в которой он продолжит карьеру.

Форвард Пи Джей Такер (39 лет, 196 см) подпишет 10-дневный контракт с «Нью-Йорком», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ветеран общался с несколькими командами за последнюю неделю и остановил свой выбор на контракте с «Никс».

Такер стал чемпионом НБА-2021 в составе «Милуоки». 

В феврале форвард оказался в «Торонто» в результате двух обменов из «Клипперс» и «Юты», после чего канадский клуб его отчислил.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoПи Джей Такер
Шэмс Чарания
logoМилуоки
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