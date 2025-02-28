«Торонто» отчислил Пи Джей Такера
«Рэпторс» расстались с Пи Джей Такером.
39-летний форвард оказался в «Торонто» в результате двух обменов из «Клипперс» и «Юты». У Такера заканчивается последний год по текущему соглашению.
В последний раз баскетболист выходил на площадку в плей-офф прошлого сезона в заключительных 2 матчах проигранной серии с «Далласом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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