«Торонто» отчислил Пи Джей Такера

«Рэпторс» расстались с Пи Джей Такером.

39-летний форвард оказался в «Торонто » в результате двух обменов из «Клипперс » и «Юты». У Такера заканчивается последний год по текущему соглашению.

В последний раз баскетболист выходил на площадку в плей-офф прошлого сезона в заключительных 2 матчах проигранной серии с «Далласом».