Бэм Адебайо оштрафован на 50 000 долларов

Центровой «Майами» наказан за контакт с арбитром и нецензурные выражения.

Инцидент с участием Адебайо случился в концовке встречи с «Миннесотой» (106:104). Игрок промазал бросок, который мог бы обеспечить команде победу, и посчитал, что на нем нарушил правила Джулиус Рэндл.

Лига определила, что арбитры правильно не зафиксировали фол, так как контакт между игроками произошел после совершения броска.