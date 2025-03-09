Бэм Адебайо оштрафован на 50 000 долларов
Центровой «Майами» наказан за контакт с арбитром и нецензурные выражения.
Инцидент с участием Адебайо случился в концовке встречи с «Миннесотой» (106:104). Игрок промазал бросок, который мог бы обеспечить команде победу, и посчитал, что на нем нарушил правила Джулиус Рэндл.
Лига определила, что арбитры правильно не зафиксировали фол, так как контакт между игроками произошел после совершения броска.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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