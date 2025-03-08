Бэм Адебайо о судьях: «Найдите смелость смотреть мне в глаза»

Адебайо остался недоволен работой арбитров в игре против «Миннесоты».

На последних секундах матча центровой исполнил трехочковый бросок с сопротивлением. Адебайо посчитал, что форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл нарушил правила, но судьи ничего не зафиксировали

«Дело даже не в последнем моменте, а во всей игре. Я не часто спорю с судьями. Но они должны найти в себе смелость смотреть мне в глаза, когда мы разговариваем.

Я не понимаю, почему они думают, что нам нельзя выражать эмоции. В игре происходят разные вещи… Найдите смелость посмотреть человеку в глаза, не уходите в сторону. Для меня это совершенно неуважительно, особенно в мужской игре», – сказал Адебайо.

Бэм Адебайо провел в матче 43 минуты и набрал 29 очков (11 из 21 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи.

«Майами » потерпел поражение – 104:106.