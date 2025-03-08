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Эрик Споэльстра: «Лига, не штрафуй меня, но на Бэме Адебайо сфолили в последней атаке»

Эрик Споэльстра прокомментировал концовку матча с «Миннесотой».

Арбитры не зафиксировали нарушение на центровом Бэме Адебайо во время трехочкового броска. «Хит» уступили – 104:106.

«У нас были шансы, это была невероятная цепь событий. Мы здорово отработали в защите под конец. Заставили их потерять мяч. Но потом не исполнили нашу задумку при вводе мяча.

При этом на Бэме сфолили. Не пытаюсь добиться дисциплинарного наказания. Лига, не штрафуй меня. Никакой театральности, никаких истерик. Просто в любой другой момент матча это был бы фол. На Бэме нарушили правила, и в первой четверти он встал бы на линию», – заключил главный тренер «Майами».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевая пресс-конференция Эрика Споэльстры, соцсети репортера Закари Вайнберга
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