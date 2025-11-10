Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» – 10 очков, 4 подбора и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»

Егор Дёмин принял участие в нью-йоркском дерби.

Новичок «Бруклина » Егор Дёмин в воскресенье во второй раз за карьеру в НБА вышел в стартовой пятерке команды в матче против «Нью-Йорка » (98:134).

В активе россиянина 10 очков, 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях за 25 минут. 8-й номер драфта реализовал 4/6 с игры, включая 2/4 из-за дуги.

«Нетс» стартовали в сезоне с результатом 1-9.