Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» – 10 очков, 4 подбора и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»
Егор Дёмин принял участие в нью-йоркском дерби.
Новичок «Бруклина» Егор Дёмин в воскресенье во второй раз за карьеру в НБА вышел в стартовой пятерке команды в матче против «Нью-Йорка» (98:134).
В активе россиянина 10 очков, 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях за 25 минут. 8-й номер драфта реализовал 4/6 с игры, включая 2/4 из-за дуги.
«Нетс» стартовали в сезоне с результатом 1-9.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
