  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» – 10 очков, 4 подбора и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»
Видео
3

Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» – 10 очков, 4 подбора и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»

Егор Дёмин принял участие в нью-йоркском дерби.

Новичок «Бруклина» Егор Дёмин в воскресенье во второй раз за карьеру в НБА вышел в стартовой пятерке команды в матче против «Нью-Йорка» (98:134).

В активе россиянина 10 очков, 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях за 25 минут. 8-й номер драфта реализовал 4/6 с игры, включая 2/4 из-за дуги.

«Нетс» стартовали в сезоне с результатом 1-9.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoНью-Йорк
logoБруклин
logoБаскетбол - видео
logoЕгор Дёмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 37 очков Янниса Адетокумбо не хватило «Милуоки» для победы над «Хьюстоном», 26 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
54 минуты назад
Джош Харт и Микэл Бриджес смеялись над Джорданом Кларксоном, когда тот отфолился за 18 минут
сегодня, 04:58Видео
Нью-Йорк – Бруклин – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 10 ноября 2025
вчера, 11:38Пользовательская новость
Егор Дёмин впервые вышел в старте «Бруклина» – 8 очков, 3 подбора, 7 передач
8 ноября, 04:46Видео
Главные новости
Кейд Каннингем о 8-2 на старте сезона: «В это легко поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад»
16 минут назад
Жорди Фернандес о переводе Егора Дёмина в стартовый состав: «Я даю ему игровое время, но это не значит, что он не должен становиться еще лучше»
20 минут назад
Джордан Уолш исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Орландо»
27 минут назадВидео
Кейд Каннингем забил постер-данк через Андре Драммонда, Тайриз Макси ответил данком через Каннингема
39 минут назадВидео
Джа Морэнту не понравился вопрос про слабую реализацию: «Хотите, чтобы я снова лез под кольцо без оглядки и получал травмы?»
40 минут назад
НБА. 37 очков Янниса Адетокумбо не хватило «Милуоки» для победы над «Хьюстоном», 26 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
54 минуты назад
Джейлен Грин пропустит от 4 до 6 недель с повреждением мышцы задней поверхности бедра
58 минут назад
Юдонис Хаслем понял, что пора заканчивать карьеру, когда в «Майами» пришел Хассан Уайтсайд, а потом отыграл еще 9 лет
сегодня, 05:10
Джош Харт и Микэл Бриджес смеялись над Джорданом Кларксоном, когда тот отфолился за 18 минут
сегодня, 04:58Видео
Шенгюн прошел через всю площадку, несколько раз обыграв Янниса, и забросил с фолом
сегодня, 04:47Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. «Брешия» разгромила «Триест», «Виртус» одержал победу над «Реджо-Эмилией» и другие результаты
вчера, 19:53
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 19:49
Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
вчера, 18:09
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
вчера, 17:46
Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 16:51
Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»
вчера, 16:39
Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»
вчера, 15:57