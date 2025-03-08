«Олимпиакос» отпраздновал 100-летие клуба на матче против «Партизана»
Болельщики «Олимпиакоса» устроили акцию.
Фанаты отметили 100-летие клуба во время матча Евролиги с «Партизаном» на домашней арене греческого клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости