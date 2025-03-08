Видео
0

«Олимпиакос» отпраздновал 100-летие клуба на матче против «Партизана»

Болельщики «Олимпиакоса» устроили акцию.

Фанаты отметили 100-летие клуба во время матча Евролиги с «Партизаном» на домашней арене греческого клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
logoОлимпиакос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Олимпиакос» справился с «Партизаном», «Виллербан» проиграл «Маккаби» и другие результаты
4вчера, 21:25
Сэйбен Ли дебютирует за «Олимпиакос» в матче против «Партизана»
6 марта, 14:56
Евролига. «Партизан» победил «Басконию», «Виллербан» уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
428 февраля, 22:09
Главные новости
Форвард Кайлор Келли вернулся в фарм-клуб «Лейкерс» после отчисления из «Далласа»
1 минуту назад
Участие Джексона Хэйса в матче с «Бостоном» под вопросом, Руи Хатимура продолжает восстановление
130 минут назад
НБА. «Бостон» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Детройтом» и другие матчи
2040 минут назад
Марк Дэйгнолт о подготовке к раннему матчу с «Денвером»: «Если я чего-то и не пропускаю, так это сна»
445 минут назад
«Программная победа. Можем гордиться своей системой». «Оклахома» справилась с «Портлендом» без игроков основы
3сегодня, 18:15
Ник Нерс собирается развивать молодежь «Филадельфии»
2сегодня, 17:59
Кайри Ирвинг: «Слишком много игрового времени, или я просто потерял равновесие?»
8сегодня, 17:47Фото
NCAA. Бригам Янг Егора Демина встретится с Ютой
1сегодня, 17:25
Единая лига ВТБ. «Автодор» уступил ЦСКА, МБА-МАИ справилась с «Самарой» и другие результаты
12сегодня, 16:49
Сэм Эмик: «Не думаю, что Майка Буденхольцера можно уволить. Дело не в нем»
1сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин: «Соперники начали атаковать наших молодых игроков, а мы не можем играть сорок минут одной пятеркой»
сегодня, 18:50
Велимир Перасович: «Парма» постоянно перестраивалась в обороне, но моя команда нашла свой путь»
сегодня, 18:43
Стивен Эй Смит: «Некоторые игроки были разозлены моим освещением Бронни Джеймса. Дрэймонд Грин больше не разговаривает со мной»
3сегодня, 18:30
Адриатическая лига. «Дубай» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» – «Игокеа»
сегодня, 17:13
Чемпионат Греции. «Промитеас» принимает ПАОК, АЕК сыграет с «Перистери»
сегодня, 17:10
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Сен-Кантен», «Бурк» – «Гравлин-Дюнкерк» и другие матчи
сегодня, 17:04
Чемпионат Турции. «Дарушафака» обыграла «Тюрк Телеком», «Галатасарай» победил «Каршияку»
сегодня, 17:01Live
ACB. «Уникаха» – «Гранада», «Валенсия» примет «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 17:00
2-й и 3-й номера драфта-2025 по прогнозу ESPN Дилан Харпер и Эйс Бэйли, скорее всего, не выйдут в следующую стадию сезона NCAA
1сегодня, 15:46
Василий Карасев: «Самара» сейчас в непростой ситуации, играет много молодежи, но они бьются»
сегодня, 15:36