Сэйбен Ли дебютирует за «Олимпиакос» в матче против «Партизана»

Сэйбен Ли готов провести первый матч за «Олимпиакос» .

Новобранец «Олимпиакоса » Сэйбен Ли планирует выйти на площадку в матче с «Партизаном » в пятницу в 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги .

Греческий клуб подписал американского разыгрывающего (25 лет, 188 см) в последний момент перед закрытием трансферного окна в Евролиге.

«Он в хорошей форме. Он обязательно будет в составе. Мы надеемся, что он будет играть и поможет нашей команде», – сказал главный тренер Георгиос Барцокас .