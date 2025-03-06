Сэйбен Ли дебютирует за «Олимпиакос» в матче против «Партизана»
Сэйбен Ли готов провести первый матч за «Олимпиакос» .
Новобранец «Олимпиакоса» Сэйбен Ли планирует выйти на площадку в матче с «Партизаном» в пятницу в 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Греческий клуб подписал американского разыгрывающего (25 лет, 188 см) в последний момент перед закрытием трансферного окна в Евролиге.
«Он в хорошей форме. Он обязательно будет в составе. Мы надеемся, что он будет играть и поможет нашей команде», – сказал главный тренер Георгиос Барцокас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости