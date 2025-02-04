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«Филадельфия» отправит Калеба Мартина в «Даллас» в обмен на Квентина Граймса

Калеб Мартин продолжит карьеру в «Мэверикс».

Форвард перейдет в «Даллас» в обмен на защитника Квентина Граймса. «Филадельфия» также вернет свой драфт-пик второго раунда 2025 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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