«Филадельфия» отправит Калеба Мартина в «Даллас» в обмен на Квентина Граймса
Калеб Мартин продолжит карьеру в «Мэверикс».
Форвард перейдет в «Даллас» в обмен на защитника Квентина Граймса. «Филадельфия» также вернет свой драфт-пик второго раунда 2025 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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