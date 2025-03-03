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«Зависит от скамейки». Чендлер Парсонс не исключил гипотетического чемпионства команды из игроков, недавно ушедших из «Далласа»

Состав из игроков, покинувших «Мэверикс», выглядит претендентом на титул.

Фанаты составили стартовую пятерку из игроков, которые ушли из «Далласа» при Нико Харрисоне. В гипотетическую команду вошли: защитники Лука Дончич, Джейлен Брансон и Квентин Граймс, форвард Деррик Джонс и центровой Кристапс Порзингис.

Ведущие подкаста Run It Back не исключили шанса этого состава побороться за чемпионство.

«Зависит от скамейки», – рассудил Чендлер Парсонс.

«Действительно хороший состав», – признался Лу Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoКвентин Граймс
logoДжейлен Брансон
logoНБА
Нико Харрисон
logoКристапс Порзингис
logoЧендлер Парсонс
logoЛука Дончич
logoДеррик Джонс
logoДаллас
logoЛу Уильямс
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