Кармело Энтони: «Верю в «Кливленд»

Бывший игрок НБА рассказал, почему в «Кэвз» сомневаются.

«Люди не верят в них, потому что это Кливленд. Если бы та же самая гребаная команда была в Нью-Йорке, то они… (были бы в восторге и верили в чемпионство). То, как Кенни Эткинсон построил команду, как он поставил им защиту, как зарядил Донована Митчелла и настроил его быть лидером. Годами медиа сомневались в лидерских качествах Митчелла. Лично я верю в «Кливленд », люблю смотреть, как они играют. Смогут ли они победить «Бостон»? У них есть возможность сделать это», – поделился мыслями Энтони .

В текущем сезоне «Кавальерс» занимают 1-е место в Восточной конференции с результатом 53-10, выдав уже три серии, состоящие из 12 и больше побед.