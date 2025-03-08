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Кармело Энтони: «Верю в «Кливленд»

Бывший игрок НБА рассказал, почему в «Кэвз» сомневаются.

«Люди не верят в них, потому что это Кливленд. Если бы та же самая гребаная команда была в Нью-Йорке, то они… (были бы в восторге и верили в чемпионство). То, как Кенни Эткинсон построил команду, как он поставил им защиту, как зарядил Донована Митчелла и настроил его быть лидером. Годами медиа сомневались в лидерских качествах Митчелла. Лично я верю в «Кливленд», люблю смотреть, как они играют. Смогут ли они победить «Бостон»? У них есть возможность сделать это», – поделился мыслями Энтони.

В текущем сезоне «Кавальерс» занимают 1-е место в Восточной конференции с результатом 53-10, выдав уже три серии, состоящие из 12 и больше побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
logoКливленд
logoКармело Энтони
logoНБА
logoКенни Эткинсон
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