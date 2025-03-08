«Кэвз» обыграл «Шарлотт» со счетом 118:117.

К настоящему моменту «Кливленд» одержал 13-ю победу подряд.

В сезоне-2024/2025 «Кэвз» выдали уже три серии, состоящие из 12 и больше побед. Это произошло впервые с сезона-2006/07, когда такое удавалось сделать «Далласу».