«Кливленд» одержал 13-ю победу подряд
«Кэвз» обыграл «Шарлотт» со счетом 118:117.
К настоящему моменту «Кливленд» одержал 13-ю победу подряд.
В сезоне-2024/2025 «Кэвз» выдали уже три серии, состоящие из 12 и больше побед. Это произошло впервые с сезона-2006/07, когда такое удавалось сделать «Далласу».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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