Дрэймонд Грин: «Лучший момент Карри – это победный против «Оклахомы»

Форвард «Голден Стэйт» назвал любимый матч династии Стефена Карри.

«Должен сказать, моим любимым матчем был матч против «Оклахома-Сити». Столько всего произошло во время той игры. Мы со Стивом поругались, и это стало достоянием общественности. Лиза Солтерс (журналистка ESPN в прошлом) подслушивала у дверей нашей раздевалки... За закрытыми дверями она передала каждое наше слово, что было просто безумием. В защиту Лизы скажу, что она извинилась, и я не держу на нее зла. Все это произошло в той игре. Это также та игра, где Стеф забил тот самый дальний трехочковый через руки.

А еще нужно понимать контекст. Это 2016 год, мы только что выиграли чемпионат. И в том же году мы смогли отыграться с 1-3 в серии против них. Так что нужно понимать, где тогда была НБА и какая была динамика», – рассказал Грин.