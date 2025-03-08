Дрэймонд Грин: «НБА повезло, что у нее есть Стефен Карри»
Форвард «Голден Стэйт» отметил феноменальность своего партнера.
«Это как если бы вы пошли на шоу Cirque Du Soleil или что-то в этом роде. Это не типичное шоу, которое вы обычно смотрите. Это целое акробатическое представление.
НБА повезло. Этот парень приезжает на каждую арену и устраивает там шоу. Каждый раз, когда он это делает, кажется, будто у нас домашняя игра. Нам всем повезло наблюдать за тем, как он играет», – отметил Дрэймонд Грин.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости