Дрэймонд Грин: «НБА повезло, что у нее есть Стефен Карри»

Форвард «Голден Стэйт» отметил феноменальность своего партнера.

«Это как если бы вы пошли на шоу Cirque Du Soleil или что-то в этом роде. Это не типичное шоу, которое вы обычно смотрите. Это целое акробатическое представление.

НБА повезло. Этот парень приезжает на каждую арену и устраивает там шоу. Каждый раз, когда он это делает, кажется, будто у нас домашняя игра. Нам всем повезло наблюдать за тем, как он играет», – отметил Дрэймонд Грин .