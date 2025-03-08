Майк Буденхольцер – о поражении от «Денвера»: «Не смогли соответствовать их уровню эффективности, их взаимодействиям»
Главный тренер «Финикса» объяснил причину поражения от «Наггетс» (141:149).
«Нужно отдать должное «Денверу». Их парни здорово все разыгрывали, набирали очки. В конце у нас была хорошая ситуация – по сути, бросок из-под кольца, который почти зашел, но затем вылетел, а потом у Бука была возможность. Мы не смогли соответствовать их уровню эффективности, их взаимодействиям. Нам нужно стать лучше.
Сложно сказать что-то новое о Йокиче. Но сегодня вся их команда хорошо бросала, у них больше 50% из-за дуги. Он отличный пасующий и создавал для них ситуации», – сказал Майк Буденхольцер.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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