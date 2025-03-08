Майк Буденхольцер – о поражении от «Денвера»: «Не смогли соответствовать их уровню эффективности, их взаимодействиям»

Главный тренер «Финикса» объяснил причину поражения от «Наггетс» (141:149).

«Нужно отдать должное «Денверу ». Их парни здорово все разыгрывали, набирали очки. В конце у нас была хорошая ситуация – по сути, бросок из-под кольца, который почти зашел, но затем вылетел, а потом у Бука была возможность. Мы не смогли соответствовать их уровню эффективности, их взаимодействиям. Нам нужно стать лучше.

Сложно сказать что-то новое о Йокиче . Но сегодня вся их команда хорошо бросала, у них больше 50% из-за дуги. Он отличный пасующий и создавал для них ситуации», – сказал Майк Буденхольцер .