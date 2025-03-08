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Бэрон Дэвис: «Леброн стал второй опцией. И это страшно»

Бывший игрок НБА оценил игру Джеймса вместе с Лукой Дончичем.

«Мы впервые видим, что Леброну комфортно играть вторым номером. Мы всегда видели Леброна только как первую опцию. Никогда не было «1А» или «1B» – Леброн всегда был номером один. 

И то, что Леброн, который всегда был номером один, теперь стал второй опцией, страшно для защиты, потому что это позволяет ему экономить силы и включаться в определенные моменты на том же уровне, что в молодости. Если говорить о его способности забивать, я называю его автоматом – он забивает, когда это необходимо. «О, вы собираетесь уйти в отрыв на 10 очков? Нет, я беру на себя этот бросок». Он играет как профессор. 

Думаю, это позволяет Леброну играть на более качественном уровне. Теперь он говорит Луке: «Эй, брат, ты просто делай свое дело, а я позабочусь об остальном». И это отличается от ситуации с Кайри, Ди-Уэйдом или Крисом Бошем, потому что Лука может делать то, что делает Леброн», – сказал Бэрон Дэвис.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст The Draymond Green Show with Baron Davis
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logoЛеброн Джеймс
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