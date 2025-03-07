Лука Дончич: «Гэйб Винсент выиграл матч с «Никс»
«Лейкерс» отметили вклад Гэйба Винсента.
Защитник набрал 12 очков со скамейки, реализовав 4 из 4 трехочковых бросков в победной встрече с «Никс» (113:109).
«Гэйб выиграл матч тремя «трешками» в 4-й четверти», – заявил разыгрывающий Лука Дончич.
«У нас в команде нет неключевых игроков. Все важны. У всех своя роль. Должен выделить Гэйба, он был поразителен. Его защита и бросковая эффективность нам очень пригодились», – поделился форвард Леброн Джеймс.
«Это часть причины моего прихода в команду. Мои успехи в подобные моменты в поздних стадиях чемпионата. Я применяю свой опыт и стараюсь помогать побеждать», – заключил Винсент.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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