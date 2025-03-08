Никола Йокич набрал 31+21+22, став первым в истории НБА
Центровой стал автором уникального достижения.
Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, сумевшим набрать минимум 30 очков, 20 передач и 20 подборов.
В матче против «Финикса» центровой собрал коллекцию из 31 очка (13 из 23 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 21 подбора и 22 передач за 45 минут на площадке.
«Когда я закончу карьеру, буду сидеть на диване и думать о том, какую хорошую игру провел. Сейчас, после двух матчей за два дня, я думаю лишь об отдыхе», – прокомментировал свое достижение Йокич.
Игра закончилась победой «Денвера» в овертайме – 149:141.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости