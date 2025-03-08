Никола Йокич набрал 31+21+22, став первым в истории НБА

Центровой стал автором уникального достижения.

Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА , сумевшим набрать минимум 30 очков, 20 передач и 20 подборов.

В матче против «Финикса » центровой собрал коллекцию из 31 очка (13 из 23 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 21 подбора и 22 передач за 45 минут на площадке.

«Когда я закончу карьеру, буду сидеть на диване и думать о том, какую хорошую игру провел. Сейчас, после двух матчей за два дня, я думаю лишь об отдыхе», – прокомментировал свое достижение Йокич.

Игра закончилась победой «Денвера » в овертайме – 149:141.