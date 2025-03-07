Деандре Джордан: «Йокич – MVP. Не хочу, чтобы меня обменяли»

Запасной центровой «Денвера» рассказал о влиянии Йокича на игру команды.

«Он набирает в среднем 29, 13 и 11 четвертый год подряд. То есть Шэй делает потрясающие вещи, их команда отлично играет. Просто Никола настолько ценен для нашей команды, особенно его размер, его передачи, он включает каждого в игру, это великолепно. У него может быть не лучшая защитная статистика, мало перехватов и блок-шотов, но он влияет и на игру в защите своими быстрыми руками. Йокич суперумный. Он знает разные способы атаки кольца, комбинации и все такое. Никола всегда будет нашим MVP, потому что, во-первых, он им является, а во-вторых, потому что я не хочу, чтоб меня обменяли. Так что я всегда на стороне Йока», – заключил Джордан.

В текущем сезоне Никола Йокич набирает в среднем 28,8 очка, 12,8 подбора и 10,4 передачи.

Деандре Джордан проводит за «Наггетс» третий год, набирая в текущем сезоне в среднем 3,3 очка и 4,7 подбора.