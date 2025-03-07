Пау Газоль: «Баскетбол стал глобальным, американцу не обязательно быть лицом лиги»

Пау Газоль присоединился к дискуссии о лице НБА.

«Не обязательно иметь одного игрока на вершине. В разные эпохи были 2-3 игрока, которые представляли лигу.

Баскетбол стал настолько глобальным, что американцу не обязательно быть его лицом. Значительный процент игроков лиги сейчас из других стран. Иностранцы доминируют в последние годы – Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, даже Шэй Гилджес-Александер.

К ним присоединились Лука и Вембаньяма. Это международный бренд и международная игра», – заключил знаменитый баскетболист и чемпион НБА.