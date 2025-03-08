Болельщики «Клипперс» скандировали «Джимми Батлер», когда Карл-Энтони Таунс пробивал штрафные
Домашняя трибуна «Клипперс» подготовилась к матчу с «Нью-Йорком».
На «Стене» появились плакаты «Спайк Ли вас не одобряет» и «КАТ трусоват». А когда форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс встал на линию, то болельщики принялись скандировать «Джимми Батлер».
Последнее базируется на байках форварда «Голден Стэйт» Джимми Батлера о том, как он обыграл команду во главе с Таунсом на тренировке «Миннесоты».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости