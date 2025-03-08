Болельщики «Клипперс» скандировали «Джимми Батлер», когда Карл-Энтони Таунс пробивал штрафные

Домашняя трибуна «Клипперс» подготовилась к матчу с «Нью-Йорком».

На «Стене» появились плакаты «Спайк Ли вас не одобряет» и «КАТ трусоват». А когда форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс встал на линию, то болельщики принялись скандировать «Джимми Батлер».

Последнее базируется на байках форварда «Голден Стэйт» Джимми Батлера о том, как он обыграл команду во главе с Таунсом на тренировке «Миннесоты».