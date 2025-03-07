Карл-Энтони Таунс: «Многие были бы счастливы иметь дело только с моими проблемами. Ценю жизнь и радость от моей работы»

Карл-Энтони Таунс прокомментировал свое отсутствие.

Центровой «Никс» пропустил 1 матч из-за смерти близкого друга семьи от рака.

«Должен был быть рядом со своей семьей и детьми, которые переживали эту потерю.

Потери (смерть матери и нескольких близких людей от COVID-19) научили меня радоваться жизни, моей работе. Немногим выпадает шанс на такую карьеру – играть в баскетбол.

Даже с учетом всех моих проблем, я знаю, что многие люди были бы рады занять мое место, иметь дело только с ними. Так что я продолжаю быть собранным, хочу стать лучше», – заключил Таунс .