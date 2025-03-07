Тео Маледон получил травму руки в матче с «Маккаби»

Тео Маледон вынужден был отправиться в больницу.

Защитник «Виллербана » получил повреждение руки, столкнувшись с соперником после 3,3 минуты на площадке. Маледон проводит успешный сезон, набирая 16,5 очка, 3,6 подбора, 4,7 передачи и 1 перехват в среднем в 28 матчах Евролиги .