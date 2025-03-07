Тео Маледон получил травму руки в матче с «Маккаби»
Тео Маледон вынужден был отправиться в больницу.
Защитник «Виллербана» получил повреждение руки, столкнувшись с соперником после 3,3 минуты на площадке. Маледон проводит успешный сезон, набирая 16,5 очка, 3,6 подбора, 4,7 передачи и 1 перехват в среднем в 28 матчах Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SKWEEK
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