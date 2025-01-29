Еврокубок. «Бахчешехир» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Валенсии»
Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бахчешехир» обыграл немецкий «Ульм», словенская «Цедевита-Олимпия» дома уступила испанской «Валенсии».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 14-3, Гран-Канария Испания – 10-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-6, Бешикташ Турция – 9-7, Ульм Германия – 9-8, Вулвз Литва – 9-8, Будучность Черногория – 8-8, Ховентуд Испания – 6-10, Тренто Италия – 6-11, Сопот Польша – 1-15.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-7, Тюрк Телеком Турция – 9-7, Бурк Франция – 9-7, Клуж Румыния – 9-7, Венеция Италия – 9-7, Литкабелис Литва – 4-12, Гамбург Германия – 4-12, Арис Греция – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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