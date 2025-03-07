Коби Уайт набрал 44 очка в игре против «Орландо»

У защитника «Чикаго» личный рекорд.

В игре с «Мэджик» Коби Уайт набрал 44 очка, 16 из 28 с игры, 7 из 15 из-за дуги, 1 передача и 5 подборов.

«Чикаго» одержал выездную победу – 125:124.