Коби Уайт набрал 44 очка в игре против «Орландо»
У защитника «Чикаго» личный рекорд.
В игре с «Мэджик» Коби Уайт набрал 44 очка, 16 из 28 с игры, 7 из 15 из-за дуги, 1 передача и 5 подборов.
«Чикаго» одержал выездную победу – 125:124.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости